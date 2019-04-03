Масштабные учения НАТО в Черном море

В Черном море начались совместные военно-морские учения стран НАТО и Украины Sea Shield 2019 («Морской щит-2019»). Об этом сообщает пресс-служба представительства Украины при Североатлантическом альянсе.

«14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции с участием 2,2 тыс. военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что эти маневры — крупнейшие для НАТО в Черноморском регионе.

Для участия в маневрах в Черное море в конце марта вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО. В их составе флагман соединения — нидерландский фрегат Evertsen, а также канадский и испанский фрегаты Toronto и Santa Maria. Их сопровождали болгарский, турецкий и румынский фрегаты.

Накануне учений по итогам саммита НАТО было принято решение нарастить активность в Черноморском регионе и укрепить сотрудничество с Украиной и Грузией.