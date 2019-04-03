Пашинян на российской военной базе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе поездки в Гюмри посетил российскую военную базу Южного военного округа, пишут армянские СМИ.

Премьера Армении сопровождал министр обороны Давид Тоноян, другие члены правительства. Делегация побывала в военном городке «Большая крепость», мемориальном комплексе «Холм чести» и «Воинская Слава» и храме Святой мученицы царицы Александры, куда премьер Армении пришел с подарком — настенным ковром с изображением хачкара.

В рамках визита Пашинян также возложил венки и цветы к памятникам советским воинам.