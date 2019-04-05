В пятницу вечером ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи, а также новые районы к югу от ливийской столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, близкий к командованию.

Официальный представитель армии Ахмед аль-Мисмари сообщил, что ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара ведет наступление на столицу страны Триполи сразу по нескольким направлениям, однако в саму столицу войска еще не вошли. Он также заявил, что пока не может назвать дату окончания операции, «учитывая условия, в которых проходит операция», но подтвердил, что она продолжится вплоть до выполнения всех поставленных задач.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи с Халифой Хафтаром в Бенгази заявил, что «глубоко обеспокоен» ситуацией в Ливии: «Я покидаю Ливию с тяжелым сердцем и глубоко обеспокоен. Я все еще надеюсь, что можно избежать кровавой конфронтации в Триполи и вокруг нее».

По данным телеканала Al Arabiya, в ходе встречи с генсеком всемирной организации маршал Хафтар сказал, что наступление на Триполи будет продолжаться до тех пор, пока не будет побежден терроризм.