Помпео: США не позволят Саудовской Аравии стать ядерной державой

США никогда не позволят Саудовской Аравии стать ядерной державой, заявил госсекретарь Майкл Помпео, отвечая на вопрос журналиста телеканала CBS о том, позволят ли США Саудовской Аравии стать ядерной державой, пишет Интерфакс.

"Мы никогда этого не допустим. Мы никогда не допустим этого где-либо в мире. Президент Дональд Трамп понимает опасность распространения ядерного оружия. Мы никогда не выпишем саудитам чек и не передадим им технологии, чтобы они угрожали Израилю и Соединенным Штатам ядерным оружием, никогда", - сказал Помпео, пояснив при этом, что администрация Трампа уже более двух лет работает с Саудовской Аравией по данному вопросу.

Накануне британская The Guardian со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что Саудовская Аравия в течение нескольких месяцев завершит строительство первого ядерного реактора. По данным газеты, реакторы находится на территории городка Научно-технологического центра имени короля Абдель-Азиза в предместье Эр-Рияда.

В феврале возглавляемый демократами комитет по надзору и правительственной реформе палаты представителей США приступил к расследованию имевшихся у Белого дома планов строительства АЭС в Саудовской Аравии.