BMW оштрафовали на миллиард евро

Германский автопроизводитель BMW согласился выплатить штраф в размере более миллиарда евро в ответ на обвинения со стороны Еврокомиссии в картельном сговоре, говорится в релизе компании, пишет издание ПРАЙМ.

В пятницу Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор. Предварительная точка зрения ЕК заключается и в том, что действия производителей автомобилей могли лишать потребителей возможности покупать менее загрязняющие окружающую среду автомобили.

"После рассмотрения уведомления о претензиях BMW признает оценочное обязательство, которое, вероятно, превысит 1 миллиард евро", — говорится в сообщении.

Выплата штрафа негативно скажется на финансовых результатах BMW за первый квартал 2019 года. который прогнозировался ранее.