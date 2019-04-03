В Туркмении объявили войну таксистам

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил «последний выговор» главе МВД Исгендеру Муликову из-за неурегулированности ситуации с нелегальными таксистами, передает государственное информагентство Туркменистана.

Бердымухамедов заявил, что для пассажирских перевозок выделены специальные транспортные средства, однако существуют факты незаконного оказания данных услуг нелегальными водителями. По мнению глава Туркменистана, чаще всего именно они становятся виновниками аварий, потребовав от главы МВД навести порядок в этой сфере.

Туркменские власти периодически проводят против таксистов-нелегалов рейды. В частности, автомобилям с региональными номерами запрещают въезд в Ашхабад. Кроме того, среди населения регулярно проводят профилактическую работу.