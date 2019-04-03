Спецоперация в Испании: задержаны десятки воров из Грузии

Спецоперация под кодовым названием «Мерлин-Така», в которой принимали участие представители грузинских органов правопорядка вместе с испанскими полицейскими, проходила в здании заброшенной школы в Барселоне, которое члены ОПГ использовали в качестве убежища.

В Испании в рамках масштабной спецоперации задержаны граждане Грузии, причастные примерно к 70 фактам квартирных краж в Барселоне. Об этом говорится в твиттере каталонской полиции, передает «Новости-Грузия».

Газета El Periódico de Catalunya пишет, что здание является частной собственностью. В 2012 году оно было закрыто, однако в прошлом году социально уязвимые семьи самовольно заселили его.

Издание El Caso отмечает, что большинство людей, занимавших заброшенное здание, - это граждане Грузии, которые нелегально находятся в Испании. El Caso пишет, что проживавшие здесь члены ОПГ совершили десятки квартирных краж и «держали в страхе весь район».

По данным СМИ, органы правопорядка провели обыски в квартирах задержанных, в результате чего изъяли наличные и большое количество украденных ювелирных украшений. По информации МВД Грузии, 25 человек по испанскому законодательству обвиняются в кражах и членстве в организованной преступной группировке. Меру наказания для них должен определить суд в Барселоне.

МВД Грузии сообщает, что для установления связей и выявления всех членов департамент криминальной полиции МВД Грузии и испанская полиция работали год.