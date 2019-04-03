Экстренное закрытое заседание ООН по Ливии

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по положению в Ливии проходит в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Встреча была созвана по инициативе Великобритании и проходит в закрытом для журналистов режиме, передает ТАСС.

Эскалация в стране совпала с визитом туда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В Ливии он провел встречи с представителями Правительства национального согласия, а также с фельдмаршалом ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, который объявил о выдвижении военных сил в Триполи.

В ООН не комментируют подробности встречи Гутерриша с Хафтаром.

