ЮАР навсегда отзывает посла из Израиля

Претория навсегда отзывает своего посла из Израиля в знак протеста против политики израильского правительства, заявила министр международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Линдиве Сисулу, пишет NEWSru.co.il.

Сисулу также подчеркнула, что это станет первым шагом на пути сокращения связей между двумя странами, отметив, что в итоге в ЮАР не будет израильского посла.

В мае прошлого года, после беспорядков на границе сектора Газа, ЮАР отозвала своего посла, который вернулся к исполнению своих обязанностей лишь спустя три месяца.