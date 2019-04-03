В Армении из национальной галереи пропали сотни картин годами не замечали пропажи
В Армении из национальной галереи пропали 626 экспонатов. Об этом сообщили в генпрокуратуре страны.
Общая стоимость произведений искусства оценивается в $247 тыс. Среди них есть живопись, гобелены, графические работы и скульптуры.
По данным пресс-службы ведомства, также пропала картина армянского художника Мартироса Сарьяна «Зал Армфилармонии», стоимость которой оценивается в $123 тысячи, передает РИА Новости.
В ходе проверки выяснилось, что в фондах выставочного центра минкультуры страны, присоединенного к национальной галерее в 2016 году, ни разу не проводилась инвентаризация.
Правоохранители возбудили уголовное дело и начали проверку.