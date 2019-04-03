В Армении из национальной галереи пропали сотни картин годами не замечали пропажи

В Армении из национальной галереи пропали 626 экспонатов. Об этом сообщили в генпрокуратуре страны.

Общая стоимость произведений искусства оценивается в $247 тыс. Среди них есть живопись, гобелены, графические работы и скульптуры.

По данным пресс-службы ведомства, также пропала картина армянского художника Мартироса Сарьяна «Зал Армфилармонии», стоимость которой оценивается в $123 тысячи, передает РИА Новости.

В ходе проверки выяснилось, что в фондах выставочного центра минкультуры страны, присоединенного к национальной галерее в 2016 году, ни разу не проводилась инвентаризация.

Правоохранители возбудили уголовное дело и начали проверку.

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