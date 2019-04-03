В Одесской области Украины прошли успешные испытания крылатой ракеты «Нептун». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в твиттер, продемонстрировав видеозапись пусков крылатых ракет, пишет УНИАН.

«Здесь на полигоне в Одесской области проходят одни из завершающих испытаний новой крылатой ракеты, которая будет поставлена на вооружение ВМС ВСУ. Это ракета противокорабельная, береговой обороны, ракета эта может использоваться и Сухопутными силами ВСУ», - заявил он.

Порошенко подчеркнул, что крылатая ракета «Нептун» является одним из достижений оборонного комплекса Украины, в частности КБ «Луч».

Кроме того Порошенко поручил в чрезвычайно короткие сроки поставить на вооружение крылатые ракеты в части ВМС и Сухопутные войска ВСУ, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения армии.