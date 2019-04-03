В Украине испытали крылатую ракету «Нептун» видео
В Одесской области Украины прошли успешные испытания крылатой ракеты «Нептун». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в твиттер, продемонстрировав видеозапись пусков крылатых ракет, пишет УНИАН.
Щодня посилюємо обороноздадність країни.— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2019 г.
Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/Z5riCtKsyQ
«Здесь на полигоне в Одесской области проходят одни из завершающих испытаний новой крылатой ракеты, которая будет поставлена на вооружение ВМС ВСУ. Это ракета противокорабельная, береговой обороны, ракета эта может использоваться и Сухопутными силами ВСУ», - заявил он.
Порошенко подчеркнул, что крылатая ракета «Нептун» является одним из достижений оборонного комплекса Украины, в частности КБ «Луч».
Кроме того Порошенко поручил в чрезвычайно короткие сроки поставить на вооружение крылатые ракеты в части ВМС и Сухопутные войска ВСУ, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения армии.