Мамедъяров и Мнацаканян встретятся в Москве

Очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию Нагорно- Карабах ского конфликта пройдет в Москве с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, сказал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмар Мамедъяров, пишет «Москва-Баку».

«В самое ближайшее время (мы уже договорились) будет объявлено о встрече на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседателей. Я думаю, Сергей Викторович (Лавров – ред.) тоже будет принимать участие», - отметил Э.Мамедъяров в интервью изданию.

Он отметил необходимость достижения подвижек в разрешении армяно-азербайджанского конфликта.

«Общее понимание - что надо в нагорно-карабахском урегулировании двигаться, по-другому уже невозможно», - подчеркнул министр.

По словам Э.Мамедъярова, на состоявшейся накануне в Москве (после заседания СМИД СНГ) встрече с российским коллегой С.Лавровым он обсудил как двусторонние отношения, так и урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.