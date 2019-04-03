Белый дом: «Арест Гуайдо станет последней ошибкой Мадуро»

Арест лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы, приведет к «очень серьезным последствиям» и станет «последней ошибкой» действующего правительства, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.

«Арест Хуана Гуайдо приведет к очень серьезным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества... Европейские страны, группа Лимы и США дали ясно понять, что последствия... ареста Хуана Гуайдо будут разрушительны для Мадуро. Это будет его последней ошибкой. Мы следим пристально», - сказал чиновник.

Ранее глава комиссии по вопросам права национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа заявил о начале уголовного процесса над Гуайдо, которым будут заниматься верховный суд и генеральный прокурор. Во вторник учредительное собрание приняло решение лишить Гуаидо парламентской неприкосновенности.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуайдо несуществующим.