В Турции студент-азербайджанец упал из окна пятого этажа видео
Минувшим днем вечером на проспекте Моллы Фенари в городе Караман в Турции 22-х летний студент медицинского факультета Университета Караманоглу Мехметбей Хамдаддин Балакишиев упал из окна пятого этажа студенческого общежития и получил тяжелые травмы, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, Х.Балакишиев страдал от эпилепсии. Товарищи по комнате подвели его к окну, ближе к воздуху, но из-за приступа эпилепсии он потерял равновесие и упал с высоты примерно 15 метров. Получившему тяжелые телесные повреждения студенту оказали первую медицинскую помощь и доставили в государственную больницу Карамана. Отмечается, что состояние пострадавшего тяжелое.
По факту ведется разбирательство.