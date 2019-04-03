Родился 10-миллионный житель Азербайджана Обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравляют народ Азербайджана и родителей ребенка по случаю рождения 10-миллионного жителя Азербайджана, сообщает АзерТАдж.
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6 апреля 2019 года в 03.30 в Баку родился 10-миллионный житель Азербайджана, сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.
Согласно информации, вес девочки, родившейся в семье граждан Азербайджана Рауфа Гасанова и Нигяр Оджаговой, составляет 3,6 кг, рост – 52 сантиметра.