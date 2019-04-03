В Азербайджане задержан наркодилер Фото
В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Агдашского РОП задержали по подозрению в незаконном обороте наркотических средств жителя города Агдаш Алима Гулиева, сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД.
Было установлено, что он намеревался продать другому лицу две таблетки препарата «Tramadol», содержащего психотропные вещества. В результате осмотра квартиры подозреваемого было обнаружено 12,26 граммов сухой марихуаны, 360 таблеток «Tramadol» и 12 таблеток сильнодействующего препарата «Pregabalin». Следствие по факту продолжается.