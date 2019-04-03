Бросившаяся из окна бакинской школы девочка умерла

Сегодня в Клиническом медицинском центре скончалась 14-летняя Елена Гаджиева, которая 4 апреля выбросилась из окна третьего этажа школы №162, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Факт смерти девочки подтвердили и в Министерстве здравоохранения. Согласно информации, состояние девочки накануне ухудшилось и, несмотря на старания врачей, спасти ее не удалось.

Мать девочки, Севиль Гаджиева говорит, что на ее дочь оказывали давление ученики старших классов, однако ни директор, ни педагоги школы не предпринимали в связи с этим никаких мер.