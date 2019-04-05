Эльмир Алиев, Баку - Париж - Баку 12:32

Несколько дней, проведенных корреспондентом haqqin.az во Франции вместе со сборной Азербайджана по художественной гимнастике, позволили прочувствовать атмосферу серьезного зарубежного турнира, взглянуть на гимнастическую кухню изнутри и увидеть, как болеют и как любят гимнастику в Европе.

Это было соревнование Гран-при, в 33-й раз проводимое в южном пригороде Парижа под названием Тье. И хотя по своему статусу это не чемпионат мира или Европы (оба, кстати, пройдут в этом году в Баку) и даже не Кубок мира, состязание под Парижем имеет большие традиции и высокий статус в мире гимнастики. О том, как наши гимнастки выступили в Тье, haqqin.az уже сообщал. Но приятно будет напомнить, что групповая команда Азербайджана добилась успеха, завоевав серебряные медали в финале упражнения с тремя обручами и двумя парами булав. Мы уступили лишь Украине и неожиданно для многих опередили Россию, которой досталась бронза.

Вообще, групповые упражнения в художественной гимнастике вызывают особое восхищение. Глядя на то, как пять спортсменок творят чудеса на ковре, не перестаешь изумляться: как им это удается?! Предметы летают под куполом арены, гимнастки выделывают что-то невероятное и при этом умудряются ловить снаряды. Действо завораживающее! Сколько же часов нужно провести в зале, чтобы довести до автоматизма выполнение такого сложного упражнения, как, к примеру, у сборной Азербайджана?! Очень тяжелый труд! И ведь все равно нет никаких гарантий, что в самый важный соревновательный момент кто-то из девочек не уронит предмет и оценка команды не будет снижена. Именно так и получилось во время выступления нашей команды в квалификации. Но все же удалось выйти в финал и выступить там без ошибок.

Кстати, во Дворце спорта в Тье публика достаточно своеобразно реагировала на ошибки. Если гимнастка - неважно из какой страны - роняла предмет, зрители, большинство из которых были представительницами прекрасного пола, сразу же начинали кричать. Дескать, мы заметили вашу ошибку! Как мне пояснили, так болеют именно в Тье. К примеру, в итальянском Песаро, где в эти дни проходит Кубок мира с участием нашей команды, трибуны реагируют иначе. По словам наших гимнасток, в Италии болельщики не делают акцент на ошибках спортсменок, а к азербайджанской команде проявляют большую симпатию. А, например, в Испании публика и вовсе ведет себя как на футбольном матче – постоянные скандирования, выкрики, рьяная поддержка своих. В Тье зрители с завидным упрямством выкрикивали только одно слово: Allez! То есть – «Вперед!». Было заметно, что люди пришли на соревнования как на праздник, чтобы не только поболеть за француженок, но и насладиться зрелищем, посмотреть на выкрутасы гимнасток, послушать разнообразную музыку и, выражаясь современным сленгом, «оттянуться». Оттого и такое активное боление, эмоциональная реакция на каждые действие и композицию. Смотрел я на французскую публику и думал: когда же в Азербайджане будут так же болеть на гимнастических соревнованиях? Нет, речь не о реагировании на ошибки гимнасток (хотя это тоже часть эмоционального боления), а о том, что во Франции зритель ощущает себя частью спектакля, чуть ли не участником представления. В Азербайджане поклонники гимнастики ведут себя гораздо скромнее, если не сказать инертнее…

В стареньком Дворце спорта Тье всего одна нормальная трибуна, но она была забита до отказа. Там нет элементарных кресел – зрители сидят на лавках, подобных тем, что были на футбольных стадионах прошлого столетия. При этом цена за билеты доходила до 40 евро. В Баку прекрасная гимнастическая арена, комфортные зал и места, а билеты стоят во много раз дешевле. Однако зрителей собирается меньше, чем в Тье. В этом году в Баку пройдут три крупнейших соревнования по художественной гимнастике: Кубок мира (26-28 апреля), чемпионат Европы (16-19 мая) и чемпионат мира (16-22 сентября). А значит, у азербайджанской публики будет отличная возможность, чтобы насладиться мастерством лучших гимнасток мира и, конечно, поболеть за наших. Не упускайте ее! В Тье к ведущим гимнасткам выстраивалась очередь желающих сфотографироваться и получить автографы. Большой интерес был и к азербайджанской команде. Причем были персональные фанатки именно нашей сборной, подходившие с большими плакатами, посвященными Азербайджану. Конечно же, наши девочки никому не отказывали.

А мне довелось стать свидетелем интереса зрительниц к российской групповой команде. После завершения первого дня соревнований россиянкам пришлось провести некоторое время на улице в ожидании автобуса (рассказ о том, как устроители турнира организовали работу транспорта, читайте ниже), который должен был увезти их с арены в отель. И пока девушки ждали, около них останавливались машины покидающих арену любителей гимнастики. Просьбы были те же самые – сфотографироваться и взять автограф. Однако болельщики получали один отказ за другим. - Давайте не сегодня, а завтра после финалов, - сказала одна из гимнасток. - Лучше бы подвезли до отеля! - заявила другая, глядя вслед удаляющемуся автомобилю с болельщиками, явно не ожидавшими отказа. Наверное, в тот вечер никому не удалось бы сделать фото с российскими гимнастками на автобусной остановке, если бы не вмешательство одного из тренеров россиянок. Она в достаточно жесткой форме попросила девушек не разочаровывать подходящих к ним людей. Только после этого некоторым фанаткам удалось добыть заветные селфи. Мне этот случай почему-то вспомнился на следующий день, когда российская групповая команда проиграла оба финала, уступив в одном украинкам, а во втором и украинкам, и нашим…

Теперь несколько больших камней в огород организаторов. Я уже рассказал о зале. В Баку в таком, наверное, постыдились бы проводить какие-либо международные соревнования. Ну да ладно, в конце концов, как мне сказали, гимнастические турниры в Европе проводятся в комплексах и похуже. Но вот на организаторский провал с логистикой, который создал большие проблемы иностранным участникам соревнования, махнуть рукой не получится. Некоторым командам, в том числе и части азербайджанской делегации, пришлось по прилету больше часа ждать автобус в парижском аэропорту Шарль Де Голль. А в день отбытия сборную Азербайджана попросили выехать из отеля в аэропорт за… шесть с половиной часов до вылета. Чересчур рано, если учесть, что время в пути составило около часа. Почему нельзя было отправиться позже, чтобы не ждать несколько часов в аэропорту? Да потому что так захотели организаторы, которые в целях экономии решили отправлять автобусы в главную авиагавань Парижа в удобное для них время, а не для команд. Вы можете себе представить что-то подобное на международном соревновании в Баку?! Отдельная тема – питание. Пообедать и поужинать гимнастки могли только во Дворце спорта, который находился примерно в 15 минутах езды от отеля. Хочешь кушать? Либо проводи весь день на арене, даже если твоя тренировка или выступление уже завершились, либо выходи из отеля, жди автобус и специально езжай во Дворец спорта, чтобы поесть.