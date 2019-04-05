В Иране эвакуируют целую провинцию Фото
В Иране началась эвакуация провинции Хузестан на юго-западе страны. Как сообщил haqqin.az иранский эксперт Ахмед Хусейни, синоптики прогнозировали сильные дожди 7 и 8 апреля.
«Тысячи людей эвакуируют из Сусагерда и других городов страны. Дело в том, что из-за беспрерывных дождей есть угроза того, что речные дамбы не выдержат нагрузку и может произойти стихийное бедствие подобное цунами. Для эвакуации привлечены силы Корпуса стражей исламской революции.
В последние недели из-за ливней на юго-западе страны уже разрушены десятки тысяч домов, сотни деревень остались под водой, погибло 19 человек. Речные дамбы уже заполнены, властям придется выпустить воду чтобы не произошло обрушение гидротехнических сооружений. Женщины и дети уже переведены в безопасные регионы Ирана», - сказал он.
Эксперт отметил, что ущерб от стихийного бедствия оценивается в сотни миллионов долларов, так как регион богат нефтью и развитым сельским хозяйством.
Отметим, что ранее министр иностранных дел ИРИ Джавад Зариф заявил, что американские санкции затрудняют оказание помощи пострадавшим районам, в частности, сказывается нехватка спасательных вертолетов.