«Тысячи людей эвакуируют из Сусагерда и других городов страны. Дело в том, что из-за беспрерывных дождей есть угроза того, что речные дамбы не выдержат нагрузку и может произойти стихийное бедствие подобное цунами. Для эвакуации привлечены силы Корпуса стражей исламской революции.

В последние недели из-за ливней на юго-западе страны уже разрушены десятки тысяч домов, сотни деревень остались под водой, погибло 19 человек. Речные дамбы уже заполнены, властям придется выпустить воду чтобы не произошло обрушение гидротехнических сооружений. Женщины и дети уже переведены в безопасные регионы Ирана», - сказал он.