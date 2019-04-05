Гарри Джейкобс: «Позиция армянской стороны непонятна»

Позиция Азербайджана по урегулированию карабах ского конфликта вполне здравомыслящая, и совершенно непонятна позиция армянской стороны, заявил haqqin.az американский исследователь и бизнес-консультант в сферах, связанных с экономическим и социальным развитием, образованием и глобальным управлением, генеральный директор Всемирного университетского консорциума Гарри Джейкобс.

Международный эксперт считает, что все Мадридские принципы урегулирования этого конфликта - территориальная целостность, неприменение силы и право народов на самоопределение вполне совместимы и могут быть реализованы в достижении мира между сторонами.

«Европейский Союз неоднократно подтверждал территориальную целостность Испании во время событий, связанных с объявлением независимости Каталонии. Для ЕС нерушимость границ является первостепенным фактором в вопросе обеспечения международной безопасности. Но другие глобальные игроки - США и Россия нарушают этот принцип. К примеру, США поддержали референдум отделения Косово от Сербии, а Россия нарушила территориальную целостность Украины, аннексировав Крым. США и Россия показали несостоятельную позицию, в отличие от той, что продемонстрировал Евросоюза по Каталонии», - отметил Джейкобс.

Вместе с тем, специалист по глобальным проблемам выразил уверенность, что новое поколение сторон армяно-азербайджанского конфликта придет к согласию и миру и это придаст всем событиям новое направление.

«Я знаком с резолюциями ООН по Нагорному Карабаху. Право народов на самоопределение не противоречит принципу территориальной целостности. Если вновь провести параллель с Испанией, то стремление народа Каталонии развивать свои культуру и самобытность не должно нарушать территориальную целостность страны», - подчеркнул он.

Для примера Джейкобс привел и свою страну – США, где культура Нью-Йорка отличается от культуры Техаса, а техасская от культуры Северной Каролины, но это не мешает 50 регионам с разными культурами жить в единой стране. В США огромное разнообразие религий, языков, национальных культур, и все живут в гармонии друг с другом.

А сепаратизм в современном мире, убежден он, является признаком отсутствия желания понять ценности других народов. «Все эти глобальные проблемы можно решить диалогом и только диалогом между народами», - сказал Джейкобс.