Казалось бы, вопрос о целесообразности русского сектора обучения в образовательных заведениях Азербайджана исчерпан: возникавшие об этом некоторое время назад дискуссии подавляющая часть общества сочла беспочвенными и даже вредными, и никакие правительственные структуры призывов осуществлять в стране преподавание только на государственном языке не поддержали. Однако некоторые чиновники, похоже, решили все же избавиться «от русского» волюнтаристским методом.

В редакцию haqqin.az от имени родителей, чьи дети до последнего времени учились на русском языке в шушинской школе №1, обратился Расим Рашидов. Отвечающая самым современным требованиям эта средняя школа функционирует в жилмассиве Ени Ясамал-2 с 2015 года и имеет как азербайджанский, так и русский секторы обучения. Однако в этом году при приеме документов будущих первоклашек их родителям заявили, что со следующего учебного года классов с русским языком обучения в этом учебном заведении не будет. А учащимся русского сектора объявили, что им придется подыскать себе другие школы.

Учитывая, что в этом густонаселенном районе всего одна двуязычная школа № 286, причем явно переполненная - по 35-40 учеников в классе, родители школьников не на шутку встревожились. По утрам автобусы в центр, где можно было бы найти школу для своих детей, идут переполненные, на дорогах нередки пробки. Взрослым и то добираться туда сложно, не говоря уже о том, что ребят помладше в столь дальний путь надо сопровождать, а это не у всех родителей получается. А еще дорога туда и обратно займет не меньше двух часов – каково это и без того перегруженным уроками ребятам?!

Судьба почти 300 учеников сейчас зависит от того, как отреагирует на проблему Минобразования. Предварительно с родителями учеников шушинской школы №1 встретился руководитель отдела образования г.Шуши Тефеккюр Алиев, но ничем их не обрадовал, напротив, вызвал еще большее волнение. Чиновник заявил, что решение о закрытии окончательное и бесповоротное и принято оно исключительно из-за нехватки преподавателей для русского сектора. И на этом все – никаких претензий собравшихся Т.Алиев выслушать не пожелал, как, впрочем, и отвечать на их вопросы.

А родителей школьников интересовало, кто распорядился выставить их детей из школы и заставить продолжать обучение в другом конце города. А еще они хотели, чтобы представитель Минобразования объяснил, куда деваются выпускники Славянского педагогического университета и русского сектора БГУ, не говоря уже о частных вузах, где тоже готовят преподавателей. Неужели все так рвутся работать в сельских школах, что для столицы уже педагогов не хватает?

Категоричность чиновника Т.Алиева к их проблемам заставила родителей учеников шушинской школы через наш сайт обратиться к министру образования Джейхуну Байрамову. Они просят не принуждать их детей менять школу, ведь для детей это всегда определенный стресс, не говоря уже, что школьникам придется вставать ни свет ни заря и ездить очень далеко. А еще они уверяют министра, что сознательно выбрали для своих детей русский язык обучения, потому что это предоставить гораздо более широкий выбор для получения высшего образования, возможность приобщиться к русской и мировой культуре, что еще никому не мешало быть при этом патриотом своей Родины, знать азербайджанский язык и свою культуру.