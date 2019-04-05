Завтра в Баку будет облачно

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в некоторых местах есть вероятность измороси. Будет дуть северо-западный ветер, который может местами усиливаться, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем - 13-15, в Баку ночью - 7-9, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана завтра пройдет преимущественно без осадков. Однако утром и вечером в отдельных местах ожидаются осадки. В горных районах может пойти снег. Ночью и утром местами будет туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью - от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.