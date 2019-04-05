ВВС правительства Ливии нанесли удары по армии Хафтара

По его данным, подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущего наступление на Триполи, подверглись авианалету в местечке Гарьян. Этот населенный пункт отряды ЛНА заняли без боя 4 апреля.

Боевая авиация признанного мировым сообществом Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесла сегодня серию ударов по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) в 80 км к югу от Триполи. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Использование авиации для "защиты гражданского населения" санкционировал премьер-министр ПНС Фаиз Сарадж. Он приказал командующим военными округами Себхи западного и центрального регионов, а также района Большого Триполи "перейти на максимальный уровень готовности и передислоцировать их подразделения, чтобы гарантировать выполнение приказов и применить силу в случае необходимости". Аналогичные директивы отданы Минобороны и президентской гвардии в столице.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В пятницу сообщалось, что его подразделения активно продвигались на столицу с южного направления. Сарадж отдал приказ всем лояльным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять силу в случае необходимости.