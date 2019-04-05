В этом уголовном деле фигурируют и арестованный в Тбилиси по обвинению в проведении незаконных операций по трансплантации органов глава клиники «Ланцети» Фарман Джейранлы и часто приглашаемый в Азербайджан иранский врач Мохсен Тахири.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по самому скандальному делу последних лет: 62-летнего жителя Агдамского района Вахида Худадатова обвиняют в пособничестве «черной трансплантологии». Согласно обвинительному акту, он выступал посредником между теми, кому требовалась пересадка почек, и предлагающими продать свой орган.

Как выяснилось, за операции по пересадке почки родные больного, согласовав цену с продавцом органа, платили главврачу «Ланцети» Фарману Джейранлы 8 тысяч долларов, а хирургу Мохсену Тахири – 10 тысяч. Посредник Вахид Худадатов получал от 500 до двух тысяч манатов. При этом между донором и больным заключался нотариально заверенный договор, в котором указывалось, что донор якобы является близким родственником больного и добровольно отдает ему свою почку.

После ареста главврача «Ланцети» Фармана Джейранлы, предоставлявшего за определенную мзду операционную, деятельность этой клиники была приостановлена. Однако незаконные операции по пересадке почек продолжились – их стали делать в Таджикистане в Национальном центре трансплантации органов Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики. Операции там проводил также Мохсен Тахири.

Решившихся на изъятие своих почек с целью продажи Вахид Худадатов находил в основном по объявлениям в соцсетях, в частности, в Facebook, и сводил их с больными или их родственниками. Те, кто хотел продать свои органы, сдавали анализы крови в разных клиниках, а затем обе стороны – продавцы и покупатели – отправлялись в Иран, в тегеранскую клинику «Больница Хомейни», где врач Мохсен Тахири проводил еще одно обследование. Для непосредственной операции и доноры и реципиенты ездили в Тбилиси, где в клинике «Ланцети» все тот же иранский врач Тахири осуществлял пересадку.

Обвинитель на состоявшемся по делу заседании Мубариз Мирили утверждает, что расследование выявило предоставление Вахидом Хададатовым посреднических услуг при купле-продаже почек, причем обвиняемый получал деньги как от тех, кто нуждается в их пересадке, так и от людей, вынужденных из-за стесненных материальных обстоятельств продавать свои органы.

«Работаю таксистом и ничего плохого не делал, просто знакомил больных с врачами и потом на своей машине возил их в Иран и Грузию. Они платили мне исключительно за перевоз. Никто никого ни к чему не принуждал. Те, кому нужна была пересадка и те, кто отдавал свои почки, сами договаривались между собой. Все было на добровольной основе. Кому-то были нужны органы, а кому-то деньги…», - заявил обвиняемый.

Вахид Худадатов рассказал, как все началось. Как он утверждает, его дочь Гюляр страдала от почечной недостаточности. Для сбора средств на операцию девушки ее мать обратилась на один из местных телеканалов, который объявил сбор пожертвований для Гюляр, который в итоге составил 24 тысячи манатов. В это же время Худадатову позвонил житель Бейлагана Эльман Агаев и сказал, что за 10 тысяч манатов согласен продать свою почку для его дочери.

«Вместе с дочерью и Эльманом мы поехали в Иран к доктору Мохсену Тахири, которого мне рекомендовали. После обследования он сказал, что пересадка почки моей дочери от найденного нами донора возможна, но только не в Иране, поскольку здесь запрещена трансплантация органов иностранцам. Тахири указал тбилисскую клинику «Ланцети», где он может сделать операцию. Все так и произошло. После операции я заплатил 8 тысяч долларов главврачу тбилисской клиники Фарману Джейранлы и 10 тысяч долларов дал доктору Тахири», - заявил обвиняемый.

А через некоторое время, как уверяет обвиняемый, ему позвонил доктор Тахири и попросил привезти в Иран больную и ее будущего донора. Худадатов сделал все, что ему сказали и получил за это 250 манатов. После этого Тахири стал обращаться к нему за этой услугой постоянно.

После обвиняемого слово было предоставлено потерпевшему Рустаму Ямагужину.

«Я жил на съемной квартире. Материально было очень тяжело: надо было платить за аренду жилья, а также выплачивать алименты. Когда с деньгами стало совсем плохо, я согласился на предложение Вахида Худадатова продать свою почку. Вахид к тому же обещал, что оформит мне инвалидность и пенсию, однако затем ничего этого не сделал.

Мы договорились, что я получу 9 тысяч манатов. Я сдал анализы крови в Республиканской больнице. После обследования в Иране мою почку пересадили больной девушке в тбилисской больнице», - заявил потерпевший.

После показаний потерпевшего Вахид Худадатов заявил, что Рустам Ямагужин сам разместил объявление в Facebook о возможности предоставить свою почку.

Другой потерпевший, Рамин Хамидов, сообщил, что из-за крайней нужды был вынужден продать свою почку за 11 тысяч манатов, но жалоб к обвиняемому не имеет.

Очередное заседание по делу о незаконной трансплантации органов состоится 12 апреля.