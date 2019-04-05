Судьба Азербайджана будет связана с Евросоюзом

При этом Польша, отметил он, предлагает конкретные аспекты расширения компетенций программы, в частности, введение функции председательства, в рамках которых отдельные страны партнерства будут сотрудничать с ЕС. Было бы целесообразно также, полагают в этой стране, учредить секретариат «Восточного партнерства», а также систему показателей, которые помогли бы отслеживать прогресс стран-партнеров в реализации реформ, ожидаемых ЕС.

Свои предложения Польша вносит по праву инициатора программы, направленной на сближение Европейского союза со странами, находящимися за его восточной границей. Это не только непосредственно граничащие с ЕС и Польшей Беларусь, Украина, а также Молдова, но и находящиеся «за морем» Армения, Грузия и Азербайджан. Все они рассматриваются как государства, чьи судьбы и в прошлом, и в настоящем, и в будущем тесно связаны с остальной Европой.

Как заявил haqqin.az польский политолог, профессор Варшавского университета Богдан Шклярский, для Варшавы жизненно важно, чтобы страны «Восточного партнерства» были стабильными и развитыми.

«Польша заинтересована в том, чтобы на ее восточных границах, являющихся и рубежами Европейского союза, существовали дружественные государства. Именно поэтому Варшава старается продвигать проекты, направленные на сближение Западной и Восточной Европы. Причем не только в экономической сфере, но и в области познания общих страниц истории. Достаточно сказать, что как Польша, восстановившая свою независимость в 1918 году, так и многие из народов Восточной Европы в тот период заявили о желании создать или воссоздать свои государства. Практически с каждой из стран «Восточного партнерства» нас объединяет какой-то элемент общей истории. Естественно, в случае с Украиной, Беларусью и отчасти Молдовой у нас существуют более тесные связи и традиции. Но в то же время и с более отдаленными партнерами — Грузией, Арменией и Азербайджаном нас объединяют очень интересные исторические события, например, в строительстве Баку и Тбилиси польскими архитекторами, и других контактах между нашими странами. С этой точки зрения нас объединяет многое», - сказал он.