Судьба Азербайджана будет связана с Евросоюзом
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил польским СМИ, что Европейскому союзу необходимо повысить статус программы «Восточное партнерство».
«Мы хотим использовать 10-ю годовщину «Восточного партнерства», которое мы инициировали совместно со Швецией для повышения осведомленности в ЕС о шести странах, которые также являются частью Европы», - сказал глава польской дипломатии.
При этом Польша, отметил он, предлагает конкретные аспекты расширения компетенций программы, в частности, введение функции председательства, в рамках которых отдельные страны партнерства будут сотрудничать с ЕС. Было бы целесообразно также, полагают в этой стране, учредить секретариат «Восточного партнерства», а также систему показателей, которые помогли бы отслеживать прогресс стран-партнеров в реализации реформ, ожидаемых ЕС.
Свои предложения Польша вносит по праву инициатора программы, направленной на сближение Европейского союза со странами, находящимися за его восточной границей. Это не только непосредственно граничащие с ЕС и Польшей Беларусь, Украина, а также Молдова, но и находящиеся «за морем» Армения, Грузия и Азербайджан. Все они рассматриваются как государства, чьи судьбы и в прошлом, и в настоящем, и в будущем тесно связаны с остальной Европой.
Как заявил haqqin.az польский политолог, профессор Варшавского университета Богдан Шклярский, для Варшавы жизненно важно, чтобы страны «Восточного партнерства» были стабильными и развитыми.
«Польша заинтересована в том, чтобы на ее восточных границах, являющихся и рубежами Европейского союза, существовали дружественные государства. Именно поэтому Варшава старается продвигать проекты, направленные на сближение Западной и Восточной Европы. Причем не только в экономической сфере, но и в области познания общих страниц истории. Достаточно сказать, что как Польша, восстановившая свою независимость в 1918 году, так и многие из народов Восточной Европы в тот период заявили о желании создать или воссоздать свои государства. Практически с каждой из стран «Восточного партнерства» нас объединяет какой-то элемент общей истории. Естественно, в случае с Украиной, Беларусью и отчасти Молдовой у нас существуют более тесные связи и традиции. Но в то же время и с более отдаленными партнерами — Грузией, Арменией и Азербайджаном нас объединяют очень интересные исторические события, например, в строительстве Баку и Тбилиси польскими архитекторами, и других контактах между нашими странами. С этой точки зрения нас объединяет многое», - сказал он.
А директор Центра восточных исследований в Варшаве (OSW) Адам Эберхард напоминает, что программа «Восточного партнерства» была создана в 2009 году в совсем другой геополитической ситуации, чем сегодня. Экономическое и политическое положение в странах Евросоюза тогда тоже было совсем другим, чем ныне, когда сообщество переживает время политических делений и кризисов, связанных с ситуацией в еврозоне и наплывом мигрантов.
«Хочу подчеркнуть, что идея «Восточного партнерства» с самого начала основывалась на двух предпосылках. Первое, это безвизовый режим, то есть предоставление гражданам этих стран возможности свободного посещения европейских государств. А во-вторых, речь идет о заключении соглашений об ассоциации. И это произошло. Грузины, украинцы, молдаване посещают Европу с биометрическими паспортами. Реализуются положения соглашений об ассоциации, главным элементом которых являются расширенные зоны свободной торговли. Проблема в том, что интеграционный потенциал «Восточного партнерства» в значительной степени исчерпал себя. После периода европейского энтузиазма, наглядным проявлением которого были события в Киеве 2013 года и Евромайдан, оказалось, что суть евроинтеграции в принятии определенных законов и предписаний, регулирующих прежде всего вопросы торговли и сотрудничества в экономике. И сейчас создается впечатление, что разочарованность жителей Украины, Грузии и Молдавии, не говоря уже о настроениях среди жителей других стран партнерства, усугубляется. Возникает вопрос, с какими новыми предложениями в отношении стран программы захочет еще выступить ЕС. И Варшава своей новой инициативой хочет придать импульс этому объединению», - отметил Эберхард.
Между тем в совместном заявлении глав МИД Польши, Чехии и Швеции отмечается, что реформы, которые поддерживает ЕС в странах партнерах, положили начало модернизации в странах-партнерах и преобразованию общества, что сделало их более устойчивыми и процветающими и улучшило жизнь людей.
«Оглядываясь на прошедшие десять лет, можно сказать, что основной императив остается прежним: совместная работа с нашими восточными соседями. И в следующем десятилетии этой работе надо придать новый динамизм. И если заглянуть в будущее, нам нужны преданность целям и творческий подход, чтобы прийти к правильной формуле политического сближения. Нам нужно найти правильные инструменты, которые сделают это партнерство привлекательным и станут движущей силой развития и модернизации, потому что как европейцы, не важно — внутри или за пределами ЕС, мы сильнее вместе. И то, что мы делаем сегодня, определяет наше будущее», - подчеркивается в совместном заявлении глав МИД.