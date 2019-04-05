Местом ристалища выбран стадион «Олимпийский», где 19 апреля пока еще действующий президент Петр Порошенко и кандидат на этот высокий пост Владимир Зеленский будут, а вернее, продолжат обмениваться убийственными репликами и подколами.

Судя по всему, в Украине собираются возродить гладиаторские бои - на славянской почве и с разящим словом в качестве оружия, что, конечно, придаст им особое своеобразие.

Но а что касается победы на дебатах, то, как известно, Порошенко в течение своего первого срока накопил высокий антирейтинг. Зеленский же предпринял достаточно неоднозначную постмодернистскую кампанию, выстроенную вокруг комедийного сериала «Слуга народа», что, несомненно, стало новым словом, но возымело неплохой результат.

Пока же Украина обсуждает, в какую сумму выльется первое в мире подобное мероприятие. Народный депутат Украины Ольга Червакова заявила телеканалу «112 Украина», что речь может идти о сумме в $4,5 тыс. «Я нашла в открытых источниках информацию, что один день аренды стадиона «Олимпийский» стоит 120 тыс. гривен», - сказала она и выразила сомнение, что ЦИК осилит такую сумму. Однако последние сообщения о цене за билет на президентские дебаты – 170-200 гривен (около 10 долларов) огромное количество заявок на них, в том числе от иностранцев, мероприятие при вместимости стадиона в более чем 70 тысяч зрителей может оказаться весьма прибыльным для него. К тому же Порошенко уже заявил, что готов оплатить половину суммы аренды.

Впрочем, состоятся ли гладиаторские дебаты на 70-тысячном стадионе, пока до конца неясно. Пока стороны публично обмениваются словесными выпадами о том, как должно проходить мероприятие, но все детали они еще не обговорили.

Изначально с инициативой провести дебаты, но в телеэфире выступил Петр Порошенко. Зеленский сделал контрпредложение — встретиться на стадионе — и выставил несколько условий. Например, пройти медицинскую экспертизу на алкоголь. Действующий президент согласился, и оба претендента на трон уже под телекамерами сдали анализы крови на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ.

Скорее всего Порошенко в словесном сражении будет делать акцент не на проведенных реформах (которые привели к обнищанию населения), не на политической программе, которой, в принципе нет, кроме курса на НАТО и Евросоюз, а на своих собственных достижениях. Их всего-то два, но они знаковые. Это безвиз, благодаря которому украинцы могут легально ездить в страны ЕС как туристы и для трудоустройства. И предоставленный Константинопольским патриархом томос, давший автофекалию Украинской православной церкви.

Нельзя сбрасывать со счетов административный ресурсы и финансовые рычаги, которые пока в руках у Порошенко, и его значительный опыт внешнеполитической деятельности. Поэтому многие эксперты не исключают, что он может переиграть на дебатах неопытного Зеленского.

Однако к возможной победе Порошенко уже загодя немалое число аналитиков относятся скептически, в первую очередь украинских. Политолог Виктор Небоженко, например, заявил haqqin.az, что действующему президенту, кроме этих двух сомнительных достижений, больше не с чем выходить к избирателю.

«Он опять будет говорить про российскую агрессию, про безвиз и т.д. Но это все сказано в процессе. То есть ему на самом-то деле не с чем идти к избирателю. Думаю, даже выигрыш на дебатах уже не поможет Порошенко. Как мы помним, Клинтон выиграла у Трампа все три раунда дебатов, и это ей в итоге ничего не дало. Избиратель уже ничего не ждет от Порошенко, он свой выбор уже сделал», - убежден Небоженко.

По мнению другого эксперта - Вадима Трюхана решение обоих кандидатов провести дебаты на стадионе весьма неординарно, но в отличие от Зеленского Порошенко опытный политик и, вполне вероятно, он уверен в своих силах, раз с таким низким показателем решился на дебаты.

Политолог профессор Нина Чала с большей долей скептицизма относится к Зеленскому. «Нет преемственности поколений. Все считают, что они вечные. Пришла смена поколений, абсолютно естественная, и вдруг оказалось, что никто не подготовлен. Президент обеспечивает по Конституции независимость, национальную безопасность, международный вектор. Ничего из обещаний Зеленского в полномочия президента не входит. Значит, при таком колоссальном кредите доверия и отсутствии влияния в парламенте разочарование в нем наступит очень быстро», - прогнозирует она.

А политолог Константин Калачев подвергает большому сомнению целесообразность самих гладиаторских перепалок, отмечая, что «у Порошенко есть шанс на победу в дебатах, однако одно выигранное сражение не гарантирует победы в войне. Идущему на смерть «гладиатору» Порошенко терять нечего, он, как боксер на ринге, проигрывающий по очкам. Эти дебаты для него — шанс отправить соперника в нокаут. Шансы невелики, но других у него нет», - сказал он.

Решится ли на стадионе «Олимпийский» судьба Украины, неизвестно, но то, что закупившие билеты зрители и огромная телеаудитория полуат занимательное зрелище, несомненно. И кто знает, может, опыт предвыборной борьбы по-гладиаторски станут перенимать и в других странах.