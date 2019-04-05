Мировая сеть тиранов Владимира Путина

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину. На ней изображен человек, похожий на Путина, который стоит, опираясь руками на земной шар. При этом по поверхности планеты разбросаны белые указатели с красными звездами. Об этом пишет РИА Новости.

"Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы", — гласит подзаголовок на обложке. Таким образом, автор, вероятно, намекает на историю с "российским вмешательством" в американские выборы.

В сопроводительной статье утверждается, что Москва создает "мировую сеть тиранов". По мнению автора материала, Россия вмешалась во внутренние дела Судана, Сирии, Венесуэлы и других государств, чтобы там закрепились подконтрольные Москве "режимы".