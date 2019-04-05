Президент Армении и генсек ООН обсудили встречу Алиева и Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян сегодня в Аммане на полях Всемирного экономического форума провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой стороны обсудили о переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна 29 марта в Вене. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

"Президент Армении подчеркнул важность поддержки ООН Минской группе ОБСЕ как единственного формата с международным мандатом на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Саркисян и генсек ООН приветствовали встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева и отметили, что мирному разрешению конфликта нет альтернативы", - говорится в сообщении пресс-службы президентского аппарата республики.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в рамках ООН и ее структур.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян 29 марта в Вене провели первую официальную встречу по урегулированию карабахского конфликта.