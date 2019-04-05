Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара установила контроль над международным аэропортом в Триполи, сообщает сегодня издание "Аш-Шарк аль-Аусат", передает Интерфакс.

Информация о захвате сторонниками Хафтара аэропорта ливийской столицы появлялась накануне, однако позднее правительство национального согласия, признанное международным сообществом, заявляло, что вернуло контроль над этим стратегически важным объектом.

Ранее в субботу сообщалось, что авиация правительства национального согласия Ливии нанесла удары по нескольким позициям войск Хафтара. По данным издания "Аш-Шарк аль-Аусат", авиаудары были нанесены по позициям в районе Сук аль-Хамис, который накануне был взят под контроль силами ливийского маршала, а также в районе Гарьяна.

В минувшую пятницу стало известно, что силы Хафтара значительно продвинулись в направлении Триполи.

Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания в ночь на субботу призвал все силы в Ливии отказаться от военных действий и перейти к деэскалации конфликта, возобновив диалог.