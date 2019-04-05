Партия Эрдогана: С-400 защитят границы ЕС и НАТО

Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что российские ракетные системы С-400 защитят не только Турцию, но и ЕС с НАТО, сообщает ТАСС.

По его словам, изначально Турция планировала приобрести американские ракетные комплексы, но страна отказалась от этой идеи, так как США предложили невыгодные условия.

«В связи с этим мы подписали соглашение с Россией по С-400», — отметил Челик.

Он добавил, что С-400 нужны в первую очередь для защиты собственных границ от нападений из Сирии, однако таким способом Турция также защищает границы ЕС и НАТО, уточнил Челик.