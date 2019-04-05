Хафтар поделился с Россией информацией о действиях своей армии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в телефонном разговоре с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым поделился информацией о действиях Ливийской национальной армии по борьбе с террористами, сообщается на сайте МИД РФ, передает РИА Новости.

"Х.Хафтар поделился информацией о предпринятых в последние дни действиях Ливийской национальной армии, нацеленных, как подчеркивалось, на активизацию борьбы с присутствующими в различных частях страны, в том числе в районе столицы Триполи, террористическими и экстремистскими группировками, которые представляют опасность для стабильности ливийского общества и препятствуют реализации договоренностей о налаживании устойчивого межливийского инклюзивного политического процесса и консенсусного диалога, направленных на формирование единых эффективных государственных органов управления", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.