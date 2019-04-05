Мамедъяров и Раджабов среди аутсайдеров супертурнира в Шамкире

В Шамкире на турнире памяти Вугара Гашимова сегодня проходят партии 6-го тура.

Сильнейший азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, увы, вновь сыграл неудачно. На этот раз он черными фигурами проиграл болгарину Веселину Топалову.

Теймур Раджабов в шестой раз подряд сделал ничью. На этот раз он черными противостоял россиянину Александру Грищуку.

Мирный исход был зафиксирован еще в двух поединках: Аниш Гири (Голландия) – Давид Навара (Чехия) и Динь Лижэнь (Китай) – Магнус Карлсен (Норвегия).

Поединок между российским шахматистом Сергеем Карякиным и индийцем Виши Анандом еще продолжается.

На данный момент Раджабов с 3 очками занимает 8-е место, а Мамедъяров, набрав 2 очка, идет на 9-й позиции. Ниже располагается только Гири, у которого также 2 очка.

Лидирует Карлсен, набравший 4 очка. Его сегодня может догнать победитель пары Карякин – Ананд.