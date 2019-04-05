Страны G7 призвали Россию выполнять международные обязательства

Страны «семерки» считают необходимым, чтобы Россия выполняла свои международные обязательства. Об этом говорится в заключительном коммюнике двухдневной встречи глав МИД «большой семерки» в Динаре, передает ТАСС.

«Мы призываем Россию выполнять ее международные обязательства и проявлять ответственность в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН в интересах обеспечения мира и безопасности, а также соблюдения региональных эмбарго на поставки вооружений», - заявили министры.

«Мы полны решимости защищать мировую систему и те правила, на которых она основана, от безответственного, дестабилизирующего и злонамеренного поведения России, в частности, ее вмешательства в демократические системы других стран», - утверждается в тексте коммюнике.

Страны «семерки» продолжат укреплять свои возможности по защите от угроз в сфере кибербезопасности, стратегических коммуникаций и контрразведки. Они выражают удовлетворение принятыми ими мерами, чтобы «ограничить враждебную разведывательную деятельность России и усилить свою коллективную безопасность».

«Тем не менее мы продолжим наши дискуссии с Россией по урегулированию региональных кризисов и международных проблем. Мы во все большей мере озабочены серьезностью ситуации с правами человека в России и будем и далее поддерживать правозащитников. Мы готовы продолжать диалог с представителями гражданского общества и развивать межличностные контакты», - говорится в заявлении «семерки».