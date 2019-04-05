Шесть голов, удаления и потасовка в матче «Нефтчи» видео

Отдел спорта

Сегодня стартовал 23-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Один из лидеров чемпионата - «Нефтчи» - играл на «Баксель Арене» с «Зиря» и победил со счетом 4:2. Два гола в составе «нефтяников» на счету Багали Дабо (40-я и 88-я минуты), еще по голу забили Антон Кривоцук (44-я) и Намик Алескеров (61-я). «Зиря» ответила голами форварда из Ботсваны Мфо Кгасване (59-я и 80-я минуты), который дважды сокращал разрыв в счете.

За несколько минут до финального свистка и после окончания матча на поле произошли стычки. Главный арбитр Инглаб Мамедов в конце игры удалил футболиста «Зиря» Илькина Мурадова, а после финального свистка показал желтую карточку Багали Дабо и красную – запасному вратарю «Зиря» Орхану Садыхлы.

Сегодня также в матче аутсайдеров «Сумгаит» обыграл дома «Кешля» со счетом 2:1.

Завтра состоятся матчи «Габала» - «Карабах» (14:00) и «Сабах» - «Сабаил» (16:30).

Турнирное положение на данный момент:

1. «Нефтчи» - 51 очко (23 матча)

2. «Карабах» - 48 (22)

3. «Сабаил» - 34 (22)

4. «Габала» - 30 (22)

5. «Сабах» - 23 (22)

6. «Зиря» - 22 (23)

7. «Сумгаит» - 20 (23)

8. «Кешля» - 19 (23).

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