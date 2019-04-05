Один из лидеров чемпионата - «Нефтчи» - играл на «Баксель Арене» с «Зиря» и победил со счетом 4:2. Два гола в составе «нефтяников» на счету Багали Дабо (40-я и 88-я минуты), еще по голу забили Антон Кривоцук (44-я) и Намик Алескеров (61-я). «Зиря» ответила голами форварда из Ботсваны Мфо Кгасване (59-я и 80-я минуты), который дважды сокращал разрыв в счете.

За несколько минут до финального свистка и после окончания матча на поле произошли стычки. Главный арбитр Инглаб Мамедов в конце игры удалил футболиста «Зиря» Илькина Мурадова, а после финального свистка показал желтую карточку Багали Дабо и красную – запасному вратарю «Зиря» Орхану Садыхлы.