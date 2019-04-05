Шесть голов, удаления и потасовка в матче «Нефтчи» видео
Сегодня стартовал 23-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Один из лидеров чемпионата - «Нефтчи» - играл на «Баксель Арене» с «Зиря» и победил со счетом 4:2. Два гола в составе «нефтяников» на счету Багали Дабо (40-я и 88-я минуты), еще по голу забили Антон Кривоцук (44-я) и Намик Алескеров (61-я). «Зиря» ответила голами форварда из Ботсваны Мфо Кгасване (59-я и 80-я минуты), который дважды сокращал разрыв в счете.
За несколько минут до финального свистка и после окончания матча на поле произошли стычки. Главный арбитр Инглаб Мамедов в конце игры удалил футболиста «Зиря» Илькина Мурадова, а после финального свистка показал желтую карточку Багали Дабо и красную – запасному вратарю «Зиря» Орхану Садыхлы.
Сегодня также в матче аутсайдеров «Сумгаит» обыграл дома «Кешля» со счетом 2:1.
Завтра состоятся матчи «Габала» - «Карабах» (14:00) и «Сабах» - «Сабаил» (16:30).
Турнирное положение на данный момент:
1. «Нефтчи» - 51 очко (23 матча)
2. «Карабах» - 48 (22)
3. «Сабаил» - 34 (22)
4. «Габала» - 30 (22)
5. «Сабах» - 23 (22)
6. «Зиря» - 22 (23)
7. «Сумгаит» - 20 (23)
8. «Кешля» - 19 (23).