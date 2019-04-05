Эмир Катара поддержал шаги Путина на Ближнем Востоке

Делегация Государственной думы во главе с Вячеславом Володиным находится с официальным визитом в Катаре, где проходит 140-я ассамблея Межпарламентского союза. В ходе визита Володин встретился с Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

Володин передал Эмиру Катара приветствие Путина. Эмир Катара дал высокую оценку уровню развития отношений России и Катара.

"Эмир Катара выразил поддержку шагам, предпринимаемым Владимиром Путиным в Ближневосточном регионе. Он высоко оценил развитие межпарламентских отношений наших стран, особо отметил усилия депутатов и комитета Государственной думы по международным делам по выстраиванию отношений на межпарламентском уровне, развитию новых форматов сотрудничества", - сообщил журналистам Володин по окончанию встречи.