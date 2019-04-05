Эмир Катара поддержал шаги Путина на Ближнем Востоке
Эмир Катара выразил поддержку шагам, предпринимаемым президентом РФ Владимиром Путиным на Ближнем Востоке, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.
Делегация Государственной думы во главе с Вячеславом Володиным находится с официальным визитом в Катаре, где проходит 140-я ассамблея Межпарламентского союза. В ходе визита Володин встретился с Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.
Володин передал Эмиру Катара приветствие Путина. Эмир Катара дал высокую оценку уровню развития отношений России и Катара.
"Эмир Катара выразил поддержку шагам, предпринимаемым Владимиром Путиным в Ближневосточном регионе. Он высоко оценил развитие межпарламентских отношений наших стран, особо отметил усилия депутатов и комитета Государственной думы по международным делам по выстраиванию отношений на межпарламентском уровне, развитию новых форматов сотрудничества", - сообщил журналистам Володин по окончанию встречи.