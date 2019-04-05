Иран включит армию США в список террористических организаций

Иран включит вооруженные силы США в свой террористический "черный список", где уже находится "Исламское государство", если Вашингтон внесет Корпус стражей исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций, передает РИА Новости.

Об этом заявил председатель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише.

Как ранее сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа готовится внести КСИР в список террористических организаций.

"Если КСИР внесут в американский список террористических групп, мы поместим вооруженные силы этой страны в террористический "черный список" наряду с "Исламским государством", - подчеркнул Фалахатпише.

Напомним, в середине октября 2017 года США ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране. КСИР был добавлен в список организаций, которые, по мнению США, поддерживают терроризм.