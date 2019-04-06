Нетаньяху пообещал аннексировать еврейские поселения на Западном берегу

Палестинцы, с которыми в этом солидарна большая часть международного сообщества, требуют от Израиля вернуть весь Западный берег вместе с уже аннексированным Восточным Иерусалимом для создания там, а также в секторе Газа собственного независимого государства.

"Я не буду делить Иерусалим, я не будут выкорчевывать ни одного поселения, я позабочусь о том, чтобы мы сохранили контроль над землями к западу от реки Иордан. Перейдем ли мы к следующему этапу? Ответ - да, я собираюсь применить суверенитет (Израиля к поселениям – ред.)", - цитирует Нетаньяху 12-й канал израильского телевидения.

В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые были захвачены в 1967 году и позднее аннексированы, Израиль до сих пор не распространил своего суверенитета на поселения Западного берега, где живут сотни тысяч его граждан-евреев.

"Я не делаю различия между поселенческими блоками и изолированными поселениями. Каждое поселение - израильское, и на нас, правительстве Израиля, лежит ответственность за них", - сказал Нетаньяху.

Во вторник в Израиле состоятся парламентские выборы, по итогам которых Нетаньяху рассчитывает получить право на то, чтобы сформировать и возглавить правительство в четвертый подряд и пятый в карьере раз.