В Германии показали выпуск новостей о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал о вторжении российских войск в Эстонию. Об этом он заявил в эфире выпуска новостей Heute Journal от 4 апреля, пишет «Лента.ру».

В начале выпуска Клебер объявил, что американские и европейские войска направляются в Эстонию, чтобы «отбросить подразделения российских вооруженных сил, которые вошли туда так же, как несколько лет назад в Крым».

Затем он призвал телезрителей не беспокоиться, подчеркнув, что вторжение России в прибалтийскую страну — образ, однако вполне реалистичный.

После этого телеведущий отметил «сдерживающую» роль НАТО. По его словам, Североатлантический альянс обеспечивает мир на Европейском континенте и олицетворяет «беспрецедентную историю успеха», хотя на сегодняшний день организация ослабла.