Во Франции задержали укравшего кольцо у потомка Наполеона

Обручальное кольцо найдено. Его стоимость оценивается в несколько миллионов евро. Сделанное в XX веке, оно украшено выполненными из мелких бриллиантов изображениями пчел - эмблемы Наполеона Бонапарта.

Французской полиции удалось задержать человека, укравшего в минувший понедельник кольцо у будущей жены наследника императорского престола Франции, потомка Наполеона III. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien.

В центре кольца - крупный белый бриллиант в 40 карат. Все эти бриллианты, использованные для создания кольца, ранее принадлежали императрице Евгении, супруге Наполеона III, племянника Наполеона I.

Кольцо было украдено из автомобиля 32-летнего Жан-Кристофа Наполеона и обрученной с ним графини Олимпии вон Арко-Зинберг, племянницы короля бельгийцев. Они приехали в гости к родителям Жан-Кристофа и припарковали свой Mercedes на улице, не заперев его двери. В машине осталась сумочка принцессы. Именно ее и украл вор - помимо драгоценности в ней находился паспорт женщины и банковская карточка.

Именно по ней полиция и вышла на след вора. Стражам порядка удалось быстро определить, что с карточки несколько раз снимались деньги. В первый раз это произошло в одном из японских ресторанов Парижа. Затем преступник использовал карточку, чтобы оплатить три дня пребывания в весьма дорогом отеле.

После этого он был быстро задержан полицией. Согласно описанию, задержанный - уроженец Восточной Европы. По мнению следователей, он не знал подлинной стоимости украденного кольца. Теперь оно будет использовано, как и было задумано, на церемонии венчания. Кольцо было подарено будущим молодоженам родителями Жан-Кристофа Наполеона.