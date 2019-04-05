Азербайджан вышел в финал Кубка мира в Италии

Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике вышла в финал Кубка мира, который проходит в итальянском Пезаро.

В воскресенье группа в составе Алии Пашаевой, Сияны Василевой, Дианы Ахмедбейли, Айшан Байрамовой и Зейнаб Гумметовой поборется за медали в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.

В субботу в квалификации наша команда заняла 6-е место, получив от судей 23,600 балла. В этот финал, который начнется в 19:10 по бакинскому времени, также пробились сборные России, Украины, Болгарии, Италии, Израиля, Японии и Беларуси.

В упражнении с мячами сборная Азербайджана заняла 10-е место с результатом 21,600. В многоборье с общим показателем 45,200 наши гимнастки расположились на 8-й позиции среди 18 команд.

В индивидуальных соревнованиях с участием 72 гимнасток представительницы Азербайджана Зохра Агамирова и Вероника Гудис заняли в многоборье соответственно 18-е место (72,600 балла) и 21-е (70,650).