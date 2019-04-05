Американские стратегические бомбардировщики покинули Европу

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, покинули Великобританию, куда они были переброшены в середине марта, следует из данных западных авиадиспетчерских служб, передает Интерфакс.

По имеющимся данным, в субботу днем последние три из шести, временно размещенных на авиабазе Фэрфорд в Англии американских бомбардировщика, вылетели в пункт постоянного базирования на континентальной части США. В пятницу на свою авиабазу Барксдейл (штат Луизиана) уже вернулись три американских "стратега" B-52H Stratofortress.

Как сообщалось, после переброски в марте в Европу стратегические бомбардировщики ВВС США совершили серию полетов вблизи границ России в регионе Балтики, а также провели учебные бомбометания на полигонах стран Балтии и Польши вблизи российских границ.