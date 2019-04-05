Нателла Рустамова 01:35

В мире большого бизнеса, где крутятся миллионы долларов, свои суровые законы. Конкуренция достигает такого накала, что в ход идут бесчестные, а порой и откровенно преступные способы для устранения конкурента и захвата его бизнеса. Один из таких методов - черный пиар, от которого сегодня, в век социальных сетей и массмедиа, практически невозможно защититься добропорядочному предпринимателю. Один из случаев тотального черного пиара в Азербайджане произошел несколько лет назад, когда неизвестные распространили в социальных сетях видео из одного из цехов по упаковке курятины, где несколько женщин со шприцами вводили непонятную инъекцию в тушки цыплят, а закадровый голос убеждал граждан не покупать бройлерных кур. Видео в считанные часы стало вирусным, набрав миллионы просмотров. В итоге в Азербайджане на 30% сократилось потребление курятины и производители моментально потеряли десятки миллионов долларов. Последствия этой нашумевшей истории полностью не удалось устранить и по сей день. Время от времени в Whatsapp и соцсетях появляются призывы типа «Не покупайте продукцию Azersun, вся она отравлена», «В Баку завезли партию зараженных СПИДом бананов», «Эти памперсы в будущем вызовут бесплодие у ваших детей». Каким бы абсурдным ни казался распространенный фейк, в конечном счете он бьет по цели без промаха, порождая у населения недоверие к тому или иному продукту или фирме.

Очередной жертвой черной пиара в Азербайджане стал один из самых популярных и, что немаловажно, доступных для массового потребителя видов детского питания - «Малютка». По своему качеству и сравнительно недорогой цене эта молочная смесь для грудничков популярна в нашей стране с советских времен. В расположении покупателей к «Малютке» не последнюю роль сыграло то, что бренд давно известный и испытанный. И вот внезапно на горячую линию Агентства пищевой безопасности поступила жалоба на качество этого вида детского питания. Учитывая специфичность продукции и особую ответственность за безопасность самых маленьких граждан страны, агентство немедленно приступило к проверке информации. Специалистов озадачил факт сомнительной упаковки смеси, которая, как позже официально заявило агентство, была намеренно нарушена, в смесь внесены чужеродные вещества, а затем все было заново упаковано, но уже не фабричным, а кустарным способом. Появились даже фото смеси якобы начиненные песком, что вызвало бурные обсуждения и волнения в социальных сетях. Ввиду сложившихся обстоятельств было принято решение о введении временного запрета на использование и торговлю детским питанием «Малютка». Решение Агентства пищевой безопасности о немедленном запрете продажи этой детской смеси абсолютно оправданно - рисковать здоровьем малышей, пока будет проведено всестороннее и объективное расследование, недопустимо. Учитывая общественный резонанс, наши коллеги из агентства Report провели собственное расследование, в результате которого вскрылись факты, которые могут послужить материалом для уголовного дела. Журналисты посетили несколько столичных аптек и убедились, что «Малютка» была практически изъята из продажи.

Проигнорировали запрет на этот вид детского питания только в одной из аптек. Однако при вскрытии упаковки никаких инородных веществ в ней обнаружено не было. После чего съемочная группа Report решила отправиться напрямую в ООО «İDC-2000», являющееся официальным дистрибьютором детского питания. Заведующий складским хозяйством компании Рафик Ибрагимов не стал отказывать журналистам в свободном посещении склада с целью личного ознакомления как с самой продукцией, так и с условиями ее хранения. «По существующему правилу, при ввозе такой продукции из Польши в Азербайджан Агентство пищевой безопасности в обязательном порядке берет пробы на экспертизу и только по результатам исследования выдает или нет разрешение на передачу в торговые сети. До сегодняшнего дня к импортируемым нами продуктам никаких претензий не возникало. На нашем складе соблюдаются все санитарные правила и условия хранения товаров. Температура воздуха здесь составляет 14-15 градусов Цельсия», - заявил сотрудник «İDC-2000». И действительно, выборочно вскрыв на складе «IDC 2000» несколько упаковок детского питания «Малютка», журналисты ни в одной из них ничего подозрительного не обнаружили.

Тем временем противоречивая информация о виновных в поставках некачественной детской смеси породила едва не панику среди родителей грудничков. Но точку в данном вопросе поставило Агентство пищевой безопасности, которое, оперативно проведя собственную проверку, развеяло страх родителей, выступив с опровергающим слухи заявлением. «Детское питание торговой марки «Малютка» импортируется в страну ООО «İDC 2000». Как и другие продовольственные товары, детское питание «Малютка» подвергается рисковой экспертизе и разрешение на импорт выдается лишь после проверки показателей безопасности. При импорте указанного товара его подвергали экспертизе по 11 образцам и какого-либо несоответствия для потребления обнаружено не было», - говорится в заявлении агентства.