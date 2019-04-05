Тереза Мэй: Брекзит может не состояться

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что брекзит может не состояться, если парламенту и правительству в Лондоне не удастся прийти к компромиссу по поводу соответствующего договора с Брюсселем, передает DW.

После того как парламент трижды отклонил предложенный Мэй договор по сделке с ЕС, премьер пришла к выводу, что ей необходимо подойти к проблеме по-новому, говорится в документе. «Парламент четко дал понять, что он воспрепятствует выходу из ЕС без сделки, - пишет Мэй. - Теперь у нас есть серьезный выбор: выйти из Евросоюза без договора или не выходить из него вовсе».