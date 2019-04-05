Польша требует от Германии 900 миллиардов евро

Польша потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный Варшаве во время Второй мировой войны. Об этом депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил в интервью журналу WPolityce.

Он назвал позором игнорирование властями Польши в течение 30 лет темы компенсаций за ущерб в войне. По его словам, только партия «Закон и справедливость» предприняла реальные действия, чтобы передать данный законопроект Берлину.

Шевчак подчеркнул, что требование компенсации связано с тем, что Польша была бы более процветающей страной, если бы фашисты не разграбили страну и не совершили тяжких преступлений на польской земле.