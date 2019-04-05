«Уже несколько дней, как река вышла из берегов и затопила наши посевы. Чуть выше от нас расположено водохранилище «Аг даш», откуда спустили воду в реку. К нам приходили представители управления водоканала, которым мы выразили свой протест. Наши посевы пшеницы и картофеля сейчас затоплены. Каждый из нас вложил немало денег, и теперь беспомощно наблюдаем за тем, как пропадает урожай», - рассказывает местный житель Самедага Гасанов.

Другой житель села Муталлим Зейналов утверждает, что у местных властей было время предпринять необходимые меры, но они упустили его.

«Можно было своевременно решить вопрос и прочистить русло реки. Но сейчас туда не сможет подойти ни одна техника. Нужно было делать это своевременно. Теперь нам остается ждать и молиться. Кроме того, нужно прекратить спускать воду в реку из водохранилища. Река не безразмерная и она выходит из берегов, когда слишком много воды», - жалуется Зейналов.

Местный житель Мамедага Яшаров также не верит в решение проблемы: «У меня поле в 4 гектара. Полтора гектара я засеял картофелем, остальное пшеницей. Сомневаюсь, что будет урожай».

Заместитель главы ИВ Масаллинского района Насир Мухтарлы в беседе с журналистами признал наличие проблемы.

«Посевные площади села Текле расположены по соседству с Джалилабадским районом. Водохранилище также расположено в Джалилабадском районе. У них были проливные дожди, из-за чего пришлось спустить воду из водохранилища. В свою очередь, это привело к затоплению посевных площадей жителей села Текле. В настоящее время там работает комиссия и подсчитывает нанесенный ущерб», - сказал замглавы ИВ района.