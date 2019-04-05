В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Алексеевой

В Вашингтоне захоронили урну с прахом главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.

Как сообщается на сайте МХГ, церемония состоялась 6 апреля на кладбище Рок-Крик. На ней были около 30 человек — близкие друзья и родственники правозащитницы, в том числе ее сын Михаил Алексеев.

На том же кладбище похоронены мать Алексеевой, второй муж Николай Вильямс и сын Сергей Алексеев.

Людмила Алексеева умерла 8 декабря 2018 года в возрасте 91 года. Она была одним из соучредителей МХГ в 1976 году, а 1999-м возглавила группу. Также Алексеева входила в Совет по правам человека при президенте России. В США она прожила 16 лет.