Когда мы говорим Чингиз Абдуллаев, подразумеваем интеллигенцию

Сегодня день рождения народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева. Чингизу Акифовичу исполнилось 60 лет. К столь значительной дате народный писатель подошел с весьма впечатляющими литературными достижениями: он автор более сотни романов. Его книги переведены на 27 языков мира, их суммарный тираж исчисляется десятками миллионов экземпляров.

За свою жизнь Чингиз Абдуллаев побывал в более чем 80 странах мира. Он свободно владеет шестью языками.

Чингиз Абдуллаев известен в Азербайджане и за его пределами как мужественный и отважный борец с несправедливостью, человек с незапятнанной совестью и высокой ответственностью, который отстаивает историческое достояние азербайджанского народа.

В том числе благодаря Чингизу Абдуллаеву гражданскому обществу удалось отстоять бюст М.Мушфига, дом-музей драматурга Джафара Джаббарлы, создать Госкомиссию по поискам останков репрессированной в период сталинизма интеллигенции.

Редакция haqqin,az поздравляет Чингиза Абдуллаева – одного из последних, кто олицетворяет умирающий класс совести нации – интеллигенцию.