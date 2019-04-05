Кочарян добивается освобождения в Евросуде

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал третью жалобу, поданную адвокатами экс-президента Армении Роберта Кочаряна на арест подзащитного по обвинению в свержении конституционного строя страны.

"Третья жалоба касается первого продления срока содержания Р.Кочаряна под стражей, в ходе которого были нарушены пункты 1, 3 и 4 статьи 5 Европейской конвенции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе команды адвокатов.

Ранее ЕСПЧ зарегистрировал две жалобы, поданные командой адвокатов экс-президента Армении. Одна из жалоб была подана в соответствии с п. 2, 3 ст. 6 Европейской конвенции на основании нарушения презумпции невиновности и нарушения права на защиту, другая - на основании выбора содержания под стражей в качестве меры пресечения против Р.Кочаряна.

Экс-президент Армении был арестован в первый раз в июле 2018 года, в августе суд отменил арест. Суд повторно арестовал Р.Кочаряна 7 декабря 2018 года.