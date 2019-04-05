Правда, представитель Палаты не уточнила, рассматривается ли этот вопрос по инициативе самого надзорного органа, но заявила буквально следующее: "Ставки по банковским кредитам достаточно высокие, но действующее законодательство не позволяет регулятору ограничивать ставки. Сейчас в Палате рассматривается вопрос введения ограничений на процентные ставки по кредитам, пока вопрос только на стадии обсуждения».

Во всяком случае, об этом заявила глава отдела управления рисками Палаты Айтен Мамедова. По ее словам, даже рассматривается возможность ограничения этих самых процентных ставок по банковским кредитам. И вскоре могут быть введены новые правила установки кредитных ставок.

Уже не первый год экономика страны страдает из-за дорогих кредитов. Об этом открыто заявляют не только предприниматели, но и простые граждане, которым осилить действующие процентные ставки просто не под силу. Пишут на эту тему СМИ, выступают эксперты. И вот наконец Палата надзора над финансовыми рынками, кажется, тоже осознала, что в стране слишком высокие процентные ставки по банковским кредитам.

Это заявление ответственного работника Палаты, честно говоря, можно считать сенсационным. До сих пор все финансисты, банкиры и эксперты объясняли высокие кредитные проценты желанием банков свести возможные риски к минимуму. И даже самые высокопоставленные чиновники при этом многозначительно намекали на нежелание Палаты добиться снижения процентных ставок.

И вдруг, как гром среди ясного неба, звучит заявление: Палата предлагает уменьшить среднюю процентную ставку по кредитам. И осенило Палату, что одной из основных функций ее является защита прав потребителей, а кредиты под высокие проценты создают дополнительное бремя для клиентов. Но даже после столь высокопарного выступления представитель надзорного органа подчеркнула, что снижения ставок здесь желают добиться с учетом множества условий. В частности, она тоже все свалила на банки, которые сами устанавливают ставки. Мол, для достижения каких-либо изменений, необходимо изменить соответствующие законы о банках и небанковских кредитных организациях. Но данный вопрос сейчас находится только на стадии обсуждения.

Думается, не стоит объяснять суть выражения «вопрос находится на стадии обсуждения». Но все же напомним, что такие обсуждения отделяет от принятия закона очень большой срок, который может исчисляться годами. И это еще при благополучном течении этого многоэтапного процесса, хотя желающих вставлять палки в колеса будет предостаточно.

Уж не следует ли отсюда, что Палата в своей борьбе за интересы потребителей пытается обречь их на сохранение дорогих кредитов на еще долгое время? И какие такие сложные изменения решила внести в законы о банках и небанковских кредитных организациях, если сами банки давно проявляют готовность сократить ставки по кредитам.

Да, как это ни странно, но банки, оказывается, тоже готовы пойти навстречу потребителям. Просто у них тоже есть определенные условия. В частности, член правления PASHA Bank Бахруз Нагиев заявил, что банки могут пойти на снижение процентных ставок по кредитам. Но такое возможно только при условии, если будут снижены ставки по депозитам. Если вкладчики согласятся держать средства в банках по ставке 6-7% годовых, то банки также будут готовы предоставлять кредиты дешевле.

Выходит, что банки, с одной стороны, привлекают клиентов высокими ставками по депозитам. Но, с другой стороны, это заставляет их держать на недосягаемом уровне ставки по кредитам. Тут бы банкирам, как говорится, пойти в народ, изучить ситуацию и придерживаться какой-то золотой середины, в чем им и призвана помочь Палата. Но банкиры все сваливают на вкладчиков, а Палата, успевшая за короткий срок превратиться в объект насмешек, ударилась в разработку законопроектов.

А в это время экономика страны жаждет дешевых кредитов. Без них невозможно продолжить те масштабные реформы, основы которых уже заложены президентом Ильхамом Алиевым. Центробанк с этой целью чуть ли не вдвое снизил за год свою учетную ставку, но это оказало мало влияния на кредитные ставки коммерческих банков. А Палата вместо того, чтобы оперативно реагировать на такие изменения ситуации на рынке, ударилась в долгосрочную разработку нового законопроекта.