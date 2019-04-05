Дипломатический скандал между Афганистаном и Пакистаном

МИД Афганистана вновь вызвал посла Пакистана для объяснений в связи с последними комментариями премьер-министра Имрана Хана о мирных переговорах в Афганистане на фоне обострения отношений между странами, передает Reuters.

Министерство иностранных дел Афганистана вызвало дипломата для объяснений возражения в связи с комментариями Хана, которые оно считает «явным вмешательством» в дела Афганистана, заявил официальный представитель министерства Сибгатулла Ахмади в Twitter.

Четвертый раз за полтора месяца Кабул требует от Исламабада объяснений по поводу комментариев, касающихся мирных переговоров, направленных на прекращение 17-летней войны в Афганистане.

В конце марта Афганистан отозвал своего посла из Исламабада за заявление Хана о том, что формирование временного афганского правительства может посодействовать мирным переговорам между официальными лицами США и талибами. Посол вернулся вскоре после того, как Пакистан прояснил высказывания Хана, заявив, что они вырваны из контекста.

Однако в пятницу Хан снова обратился к этому вопросу на митинге в Пакистане, на котором он назвал свои первоначальные комментарии «братским советом».